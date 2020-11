Ferrari: Vi bliver ALDRIG en elbilsfabrik

Hos Ferrari går det godt

Ser man på Ferraris forventninger er der bestemt heller ingen grund til at frygte for forbrændingsmotoren. For selvom man på grund af coronapandemien måtte lukke fabrikken ned i april, gentog man allerede måneden efter produktionen. Agnelli-familien, der ejer Ferrari, forventer, at regnskabet for 2020 kaster et overskud på omkring 1 og 1,2 milliarder af sig. I dollars vel at mære.

