Ferrari vurderet til over 170 mio. kr: Så meget blev den solgt for

Opdatering:

RM Sothebys har altid nogle specielle biler under hammeren, og d. 8 december var denne ultra sjældne Ferrari i rampelyset. Bilen er en Ferrari 290 MM fra 1956 og var vurderet til 22-26 millioner dollars, hvilket svarer til 145-172 millioner danske kroner. Hammeren faldt ved 22.005.000 Dollars (143.758.665 kr.)

Det var lige præcis ikke nok til at komme ind på listen over de 10 mest de dyreste biler, der nogensinde er solgt på auktion. Her ligger en Jaguar D-Type lige foran med en pris på 22.245.075 dollars.

Sjælden udviklings-Ferrari

Ferrari 290 MM er en ud af fire udviklingsbiler, som Ferrari i 1950’erne brugte til at teste forskellige drivliner med.

Målet var at finde det bedste setup til langdistance-racerbiler. Ferrari’s plan var, at de i hvert ræs skulle have tre til fire biler med, som hver især var lidt forskellige. På den måde ville Ferrari kunne spotte, hvilke versioner der var bedst til de forskellige slags motorløb, og fordele risikoen.