Hybrid-Ferrari med 1.000 hk

Design og ingeniører

Ferrari SF90 Stradale er designet i Ferrari's eget designcenter, men i et usædvanligt samarbejde med fabrikkens ingeniører.

Resultatet er et "cap forward"-design, hvor forruden starter foran forhjulenes nav, og et for Ferrari usædvanlig detaljeret hæk-parti, som er designet med fokus på køling og aerodynamik.

Se Ferrari's officielle teaser-video herunder.