Første video af ny Ferrari Roma

Ferrari har præsenteret den første video af fabrikkens nye lille GT, Roma, som Ferrari viste for første gang i november.

Romaer er reelt en opdateret, lukket version af den åbne Portofino, men dog i et helt nyt design, som allerede har fået kritik for at ligne en Aston Martin Vantage for meget. Sandt er det, at profilen på de to biler, er utrolig ens.

Videoen, der er en klassisk italiensk kærlighedshistorie, komplet med strygere og billeder af smukke mennesker bag rattet, afslører ikke meget nyt, i forhold til de oplysninger, der fulgte med den første præsentation. Dog får man et indtryk af kabinen.



Desuden hører man lejlighedsvis motorlyd, men det er usikkert, om det rent faktisk er lyden af en Ferrari Roma.

Se Ferraris video herunder.