Ferrari på vej med SUV - se billederne her

Muldyret Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue er bilen, der skal sikre det maranellesiske bilmærkes fremtid. I 2017 ytrede Ferrari et ønske om at producere en SUV til et bredere marked, end hvad mærket gør nu. Målet med bilen skulle, simpelt sagt, være at tjene en større bid af bilmarkeds-kagen, og at øge produktionsvolumen igennem et udvidet repertoire af biler.

Testbilen, vi ser på billederne, er en del af det projekt, Ferrari kalder F175. Navnet Purosangue betyder 'Fuldblod', og er det navn, vi kommer til at kende bilen under. Som navnet måske antyder, så mister SUV'en ikke meget Ferrari DNA: Bilen skal i første omgang drives af en 800 hestekræfters V12, og senere af en hybrid-V8 drivline. Projektet F175 har også affødt en masse øvrige projekter, såsom elektriske F244 og F245, som vi kan forvente at høre mere om over de kommende år.