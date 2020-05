Ferrari-koncernens værdi er nu større end disse amerikanske bilgiganter

Høj efterspørgsel hjælper Ferrari

I den sammenhæng skal det nævnes, at hver gang, Ferrari producerer én gadebil, har GM trillet 770 biler af samlebåndene.

Det, der hjælper Ferrari-aktien på vej, er den høje efterspørgsel på mærkets privatbiler. Noget som altså ikke ser ud til at lide – coronavirus til trods. Det skræmmer tilsyneladende heller ikke investorerne, at Ferrari selv har udtrykt bekymring for, om fabrikken når sine salgsmål for 2020, efterhånden som vi når længere hen på året.