Ferrari vender tilbage til toppen Le Mans - stiller op med hyperbil

Kongen er tilbage

Kender man lidt til racer-historie, så er denne annoncering kæmpe: Ferrari var tidligere kendt for sine bedrifter til racerløbet i Le Mans, hvor mærket også var én af de førende i feltet. Her har Ferrari udkæmpet mange, filmisk-storslåede kampe med mærker som Ford og Porsche, nogle af hvilke er også siden havnet på et lærred.



Én af de ting, Ferrari pionerede, var Kammback: Den brat-stoppende bagende på Ferrari 250 Breadvan revolutionerede designet inden for Le Mans, og få år efter indførte bagenden i 1962, kørte stort set alle deltagere med samme design. Frédéric Lequien, direktøren for FIA WEC, glæder sig altså til, at kæmperne skal slås i de kommende år:



"Ferrari slutter sig til mindst fem andre bilmærker, der alle kæmper om sejren i WEC's allerhøjeste niveau - Banen er altså kridtet op for en uforglemmelig periode i udholdenhedsræsets historie," siger direktøren i forbindelse med nyheden.