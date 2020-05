13 MINUTTER med verdens bedste V12-motorlyd fra den hypersjældne Ferrari F50 GT

F50 var forud for sin tid

I dag er det dog gået op for de fleste, at F50 var langt forud for sin tid, og her på Bil Magasinet nyder F50 særstatus. Du kan læse meget mere om vores kærlighed til F50 her.

Og så skulle man tro, at F50 var vild nok, men næ nej - for verdenssamfundet fik også F50 GT, der er endnu vildere. Bilen var tiltænkt datidens BPR Global GT-serien, og der blev blot produceret 3 eksemplarer, der udmærker sig ved at have 739 hk - ved 10.500 o/min!