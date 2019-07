Ferrari F50 var forud for sin tid, og i dag er den en formue værd

F50 starter ved 10 mio. kr.

Priserne er begyndt at søge nordpå, og du skal i dag hive tæt på to millioner euro op af lommen for at købe dig et eksemplar. Senest solgte RM Sotheby's et eksemplar med 21.000 km på tælleren for 1,7 mio. euro, hvilket svarer til 12,7 mio. kr.

På Bil Magasinet kunne vi sagtens bruge en F50 som daglig vogn – der medfølger jo en lille hardtop! Desværre har vi lidt svært ved at få ledelsen overbevist om, at en F50 er den helt rigtige ting at bruge adskillige millioner på lige nu.