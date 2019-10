Ferrari Enzo's onde tvilling

En flok udvalgte Ferrari-kunder fik i 2006 fornøjelsen af Maranellos ypperste teknologi udenfor F1-banerne og mulighed for at bidrage til udviklingen af fremtidige modeller. Det skete med etableringen af det særlige FXX-program, hvor ejerne af den dengang nye Ferrari FXX kunne prygle bilen til en serie eksklusive trackdays arrangeret af fabrikken.

Her hjalp instruktører ejerne med at få det optimale ud af bilerne, mens ingeniørerne evaluerede bilernes opførsel via et avanceret telemetrisystem.

FXX blev bygget i 29 eksemplarer mellem 2005 til 2009. Dertil et ekstra eksemplar til F1-stjernen Michael Schumacher som tak for tro tjeneste. Fans af tv-programmet Top Gear fra Clarkson-æraen kender nok bilen: Schumacher kørte bilen i rollen som “The Stig” på Dunsfold-banen tilbage i 2009.