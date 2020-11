Bil Magasinet tester: Ferrari Dino 246 GT er en guldklump

I 1955 afslutter Enzo Ferraris søn, Alfredo “Dino” Ferrari, sin ingeniøruddannelse med at ­konstruere en 4-cylindret, 1,5-liters motor med 16 ventiler. Det står klart, at han er en teknisk begavelse, og han udses til at overtage fabrikken efter sin far. Dino bliver sat sammen med motoringeniøren Vittoria Jano for at skabe en ny 1,5-liters V6-motor til brug i Formel 2-racing.

Jano har allerede skabt verdens første serie­producerede V6-motor til Lancia Aurelia, men den har visse fejl. ­Vinklen mellem cylinderrækkerne må være eksakt 60 grader for at afbalancere motoren, og dét levner ikke meget plads til karburatorer og indsugningskanaler, så ydelsen bliver et kompromis. Dino insisterer dog på, at V6 er vejen frem.

Under projektet bliver Alfredo ramt hårdt af en muskelsvindssygdom, men fortsætter udviklingsarbejdet fra sin sygeseng i Modena.