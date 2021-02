Glem Ferrari Roma! Her er den mest PRAKTISKE Ferrari!

Hvad var Breadvan?

Hvis du ikke kender til Breadvan-Ferrari'en, så kan det hele godt virke meget forvirrende. Breadvan var et forsøg på at slippe uden om et kerneproblem inden for aerodynamisk design: At luften skal slippe bilen. Er bilen ikke formet på en måde, så luften slipper rent, kan det skabe turbulent luft, og det øger luftmodstanden.

Én måde, at komme udenom det problem, er ved en dråbeformet bagende: Her slipper luften rent, og modstanden minimeres. Men dråbeformen har nogle ulemper: Bagagerummets størrelse er udelukkende defineret af din vanddråbe form. Desuden minder vanddråbe formen om formen på en flyvinge, der skaber opdrift. Det er ikke så problematisk i hverdagen, men i racerløb opdagede de hurtigt problemet.