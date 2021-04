BREAKING: V12'eren i ny Ferrari tager 9.500 o/min

Motoren er bygget i aluminium, magnesium og andre materialer egnet til ekstrem performance. Den har et slagvolumen på 6,5 liter og er bygget op med to cylinderrækker med hver seks cylindre, som er sat sammen i et V med 65 graders vinkel. V12'eren er den højestydende motor nogensinde i en gade-Ferrari med 830 hk ved 8.500 o/min. Omdrejningsbegrænseren slår først til ved 9.500 o/min!

Her er ny ventiltiming, en ny performance-udstødning og flere andre modificeringer for at opnå den høje ydelse.