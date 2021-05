Ferrari har været nødt til at inkorporere et benzinpartikelfilter i den selvsamme V12-motor, der tager 9.500 o/min. Det har ikke stoppet Ferrari fra at lege med lyden, og de kan fortælle, at en helt ny udstødning er opfundet til de to biler, så endnu lever op til Ferrari's standard.

Og det er heldigt, for lyden kommer du til at høre: Lydisoleringsmateriale er fjernet fra bilen for at spare vægt. I samme ånd er batteriet også af Lithium-ion-typen, fremfor et blybatteri, man typisk ville se i en personbil.