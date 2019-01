Ferrari 599 GTB omdannet til verdens sejeste drifter

Vi har før set en Lamborghini Murcielago, som en skør japaner har bygget om til en drift-bil. Nu er den gal igen. Denne gang er det en flok italienere, som har været på spil. Med FFF Drifting Department i spidsen har den profesionelle drifter Federico Sceriffo skabt et monster af en Ferrari 599-drifter.

Nogle ville nok mene, at de har pillet ved noget, som de ikke burde – men vi synes nu, at det er ret fascinerende. De har selvfølgelig bibeholdt den store 6-liters V12-motor med 620 hk, men det var selvfølgelig ikke nok, så FFF Drifting Department har monteret to Rotrex-kompressorer der sørger for at pumpe ekstra luft ind i motoren, så ydelsen er øget til 930 hk.

Gearkassen er en ny 6-trins sekventiel gearkasse, hvilket er en god idé, da 599’erens standard-gearkasse er kendt for at være lidt skrøbelig.

I bedste tuner-stil er de originale skærmkasse blevet skåret af til fordel for nogle større, for at fuldende looket. Det meste er fremstillet i kulfiber.

Se billederne og ikke mindst videoen herunder: