Dét, som gør en Barchetta unik, er, at den ikke har noget tag. Designet skiller dog stadig vandene, for de to styrtbøjler, som er monteret bag sæderne, giver bilen et lidt særpræget udtryk.

Det bliver ikke bedre af at montere det tøjtag, som Ferrari leverede med bilen dengang. Det får faktisk bilen til at se decideret kikset ud, hvilket også er grunden til, at kun meget få kunder har brugt det. Dog kan det også skyldes, at fabrikken ikke ville garantere, at taget blev på ved høj fart.