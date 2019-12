Test: Perfektion på hjul

Inden du drømmer videre om Ferrari 488 Pista i denne artikel, skal du vide, at den er udsolgt. Ferrari har planlagt at bygge ikke mindre end 3.500 eksemplarer af 488 Pista, så hvis der er tale om en begrænset produktion, er den ret stor. Ikke desto mindre bliver den kun tilbudt mærkets gode kunder, så medmindre du allerede har en Ferrari i garagen, skal du ikke regne med at kunne købe én.

Genvejen til en Pista kunne være at blive ven med en, der har en Ferrari. Jeg kan kun opfordre dig til at speede op på gennemgangen af din vennekreds, for 488 Pista er mere end et godt venskab værd. Det kan vel være den hidtil bedste bil, Ferrari har produceret.

488 Pista er for 488 GTB, hvad 458 Speciale var for 458 Italia. Analogien er den samme: Både 458 Speciale og 488 Pista er baneorienterede varianter af standardmodellerne, som præsenterer en masse ny teknik, der så går videre til den efterfølgende standardmodel.