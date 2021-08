Ferrari V6 bliver dyrere end V8 i Danmark

Inspiration fra ældre modeller

Ferrari 296 GTB er udstyret med en aktiv spoiler, som er inspireret af LaFerrari, og er integreret i bagkofangeren.

Designet er dog i højere grad inspireret af Ferrari 250 Le Mans, der blev produceret i 32 eksemplarer fra 1963 til 65, hvor den blev opgivet, fordi Enzo Ferrari ikke var i stand til at overbevise motorsportsforbundet FIA om, at han kunne bygge og sælge de 100 styks, der skulle til, for at modellen kunne homologeres.

Det kunne dog ikke plukke pynten af modellens sportslige evner. 250 LM er designmæssigt kendetegnet ved en karakteristisk bagskærm, der har integreret luftindtag til center-motoren, og netop dette design-element går igen i den nye 296 GTB.

Det er i øvrigt den første Ferrari med V6-motor siden Dino-modellen fra 1967.

Det er dog langt fra en Le Mans racer. Tvært imod er ideen med Ferrari’s nye 296 GTB er, at det skal være en sjov bil at køre. Af samme årsag har Ferrari fokuseret på at opnå meget downforce for derved at øge køreegenskaberne i sving og mindske bremselængden.