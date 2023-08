Denne udbrændte skrotbunke er lige blevet solgt for 13 millioner kroner!

Unik ferrari på tilbud

Man må håbe, at køberen har hænderne skruet rigtigt på. Ellers har han/hun nok råd til at betale for en dygtig mekaniker. For det var et håndværkertilbud af de helt store, der i sidste uge var under hammeren under Monterey Car Week.

Kort fortalt drejer det sig om én af 13 Ferrari 500 Mondial Spider af Pininfarina fra 1953. Det eneste problem er, at du får lov til at bygge hele bilen selv, da denne restaurering kræver lidt mere end bare maling. Alligevel regnede auktionshuset RM Sotheby's med, at den ville indbringe mellem 8 og 11 millioner kroner.

Det kan jo lyde helt vildt for en udbrændt skal – alligevel blev estimatet overgået ret markant. Da hammeren faldt, endte buddet på 1.875.000 millioner dollars - 12,8 millioner kroner!