Den ukendte Ferrari-racer - 333 SP

"Den amerikanske drøm"

Ferrari er gået hen og blevet et legendarisk bilmærke, og det er ikke uden grund. Stort set alle de modeller, de nogensinde har produceret, er værd at tale om, og engang i mellem falder vi endda også over nogle, som vi slet ikke kendte. Det er 333 SP et godt eksempel på.

Modellen blev lanceret i 1994 og var udelukkende tænkt som en racerbil. Den blev bygget i et samarbejde mellem Ferrari og Dallara, som laver racerchassiser til alverdens forskellige racerklasser. Idéen til projektet kom bl.a. fra Ferrari’s direktør for Nordamerika, og derfor blev projektet også døbt “Il Sogno Americano”, som oversat betyder “den amerikanske drøm”.

Fik motoren fra Ferrari F50

Racerbilen skulle hovedsagligt køre løb i USA, og derfor var det vigtigt, at den levede op til deres krav. Ét af dem var, at motoren ikke måtte være over fire liter, og at den skulle stamme fra en gadebil.

Ferrari ville bruge en modificeret udgave af sin V12-motor fra deres F1-racer, så de fandt en snedig løsning. Den nye F50-gadebil skulle lanceres nogenlunde samtidig, og dens motor var også en videreudvikling af F1-motoren. Selv om motorvolumenet var markant anderledes, blev maskineriet godkendt af racermyndighederne i USA.