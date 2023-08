Brugt til markræs: Svinedyr Ferrari går op i flammer!

To tabte køretøjer

Ferrari'en og følgebilen brændte ned til grunden med undtagelse af få metaldele, de fandt efterfølgende. Det gælder titanium-udstødningsrør og kulfiberbremser samt to Ferrari logo'er og et tekstlogo.

Cody Detwiler vurderer i videoen, at det er skader for 3,5 mio. kr. Ferrarien var købt i februar 2023 for at blive testet på en ekstrem måde. Det er Whistlin' Diesel's anden "test" af Ferrari'en. I den første video med ekstrem test af Ferrari'en kan han ses kaste sten mod bilen og køre off-road.

Whistlin Diesel anerkender, at han risikerer at blive sagsøgt af Ferrari. Alligevel slutter videoen med en teaser om, at der kommer mere Ferrari-indhold senere.