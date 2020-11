Engelsk bilfabrikant håndbygger 1960'er Ferrari'er: Nu laver de også deres egen!

Hvorfor lige GTO Engineering?!

Nu har en britisk virksomhed tænkt sig at pille ved det urørlige, 60'er Ferrari'er. GTO Engineering har siden starten af 80'erne ombygget og restaureret Ferrari'er. De bryster sig af over 200 års erfaringer med Ferrari'er samlet og i september i år fremviste de deres mest ambitiøse projekt til dato.

En Ferrari 250 GT SWB Revival, du kan se et billede af nedenunder. Der kan man ikke se at det ikke er en Ferrari vel? GTO Engineering har arbejdet på deres 250 GT SWB Revival længe og kun brugt tegninger samt mål af den originale bil til designet. De bygger selv bilen fra bunden, det betyder at købere kan ændre alt i bilen.