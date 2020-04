Skaberen af Asterix er død, og han var en af jordens største Ferrari-samlere!

Albert Uderzo, medskaberen af Asterix

Den 24. marts 2020 døde franskmanden Albert Uderzo i en alder af 92 i sit hjem i udkanten af Paris. Det kan godt være, hans navn ikke umiddelbart får en klokke til at ringe, men når vi forklarer dig, at dette var manden, som var med til at skabe og tegne Asterix-tegneserien, vil du nok nikke anerkendende med hovedet. Hvad mange dog ikke ved er, at han også var en kæmpe Ferrari-nørd, og en del af hans formue brugte han på at indkøbe og køre i nogle af de vildeste Ferrari-modeller i historien.