25-årig dansk racerkører venter på en helt bestemt opringning fra Ferrari

Bilen - og ikke manden - skal være hurtig

Hvorfor er racing en teamsport?

"Hvis min teamkammerat har et set­up, hvor han er et sekund hurtigere end mig og 3/10 hurtigere end alle andre biler, må vi finde et setup, hvor vi er lige hurtige, og måske kun 1/10 hurtigere end alle andre. Sådan lærte jeg at tænke, da jeg kørte med Johnny Laursen for Formula Racing. Bilen skulle ikke sættes op til at være hurtigst i kvalifikationen, den skulle være hurtig i løbet. Det gjorde Johnny – og dermed teamet – hurtigere."

Hvad betyder smidighed for et team?

"Det betyder alt, for du er nødt til at kunne forberede dig på alt op til et langdistanceløb. Alle fra den øverste chef til ham, der står og vasker hjul, skal høres, for alle er lige vigtige."

Racerkørere er altid på jagt efter sponsorer og investorer?

"Ja, sådan er gamet. Hvis jeg får en fabrikskontrakt, har jeg en eller to pladser på hjelmen eller køredragten, som kan sælges. Jeg kan invitere samarbejdspartnere på rundtur i garagen, og lade dem sidde i bilen og få taget billeder. Det giver adgang til ting, du ellers ikke kan købe dig til."