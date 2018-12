10 biler, som kørte fra Ferarri Testarossa

I starten af 90’erne var både Opel og Lotus under GM-koncernens vinger, og det skulle da udnyttes. Derfor gik de to bilmærker sammen for at udvikle den mest ekstreme supersedan til dato. To turboladere og en lang række af andre ændringer gav en effekt på vanvittige 360 hk, hvilket var nok til at skyde den til 100 km/t på 5,4 sekunder og videre til en topfart på 282 km/t.

Motor: R6, 3.638 cm3

Ydelse: 360 hk