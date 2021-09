Har DS 4 noget at lokke med, udover et godt udseende?

Absolut! DS 4 fås med udstyr, som vi ikke er vant til at se i denne prisklasse:Nightvision, der med et infrarødt kamera i kølergrill kigger 200 meter fremad og kommer med advarsel, hvis der er mennesker eller dyr foran bilen, ligesom du kan få et live view ud i natten på de digitale instrumenter.Pressematerialet nævner også "DS Active Scan Suspension", hvor et kamera øverst i forruden spejder efter ujævnheder og proaktivt justerer støddæmpernes hårdhed individuelt i hvert hjørne. Der er også en ny generation af DS Matrix LED forlygter med tre LED moduler, hvor et af dem roterer og følger vejens forløb, lidt i stil med den originiale DS fra 1967...Testbilen er desuden udstyret med laminerede for- og bagrude, så støjen fra motorrum, dæk- og vindstøj holdes på et minimum.

