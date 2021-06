Den integrerede lader er på 7,4 kW, og batteriet kan lades i hurtiglader på en time og 45 minutter. For at kunne udnytte plugin-hybridens potentiale er vores erfaring, at du skal have adgang til en lader hjemme eller på jobbet – ellers bliver det for bøvlet.

Der kommer faktisk også en rent benzindrevet variant af DS9 til Danmark med 225 hk, automatgear og samme udstyrsniveau som plugin-hybriderne, men, på grund af de høje afgifter på fossildrevne biler, bliver den næppe interessant.

Batteriet på 12 kWh er placeret under gulvet i bagagerummet. Selv om her ikke er angivet en officiel kapacitet for bagagerummet, sikrer bilens størrelse i sig selv, at her må være op mod 500 liter, hvilket svarer til konkurrenterne. Elbagklap er standard.