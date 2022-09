Please, få nu den her bil til Danmark!

Imponerende balance mellem sport og komfort

Sammen med et avanceret affjedringssystem, som er standard på alle plugin-hybrider, balanceres sport og komfort på smukkeste vis. Affjedringen styres af kameraer og sensorer som aktiveres i køreindstillingen ”Komfort” og sørger for at udjævne bump og huller.

Det fungerer vanvittigt godt og giver en fornemmelse af komfort i topklasse godt ledsaget af et lavt støjniveau. DS 7 har akustisk glas som standard.

Desværre er det endnu ikke bekræftet, at den kraftige E-TENSE plugin- hybrid finder vej til det danske marked, men vi krydser fingre for, at det sker. Det sportslige twist klæder nemlig DS 7 uden de grundlæggende værdier går tabt. Vi kender DS som et mærke med sans for detaljen, progressiv teknologi og høj komfort. Alt det leverer DS 7 stadig.