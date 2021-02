Første fotos: Ny DS4 vil konkurrere med Audi A3

21" head up display i forruden

I udtryk og profil, der bedst beskrives som en SUV-coupé, minder DS4 om den også nye Citroën C4, men de to modeller har intet med hinanden at gøre. Teknisk set DS4 bygger på den mere avancerede EMP2-platform, som også bruges i både DS7, Citroën C5 Aircross og Peugeot 508. Men DS4 strækker grænserne ved at stille med kæmpehjul: 20” hjul og en hjuldiameter på 72 cm er standard.

Det er PSA-koncernens (Peugeot, Citroën, Opel og DS) politik, at DS-mærket skal være først med den nye teknologi, og DS4 stiller med flere nye teknologier. Det gælder et nyt infotainment-system, med en trykfølsom skærm placeret mellem forsæderne.

Nyt er også koncernens hidtil største head up display, som angiveligt fylder 21” på forruden. Det kan også vise mange flere informationer end hidtil. Sikkerhedssystemerne er også opdateret med DS Drive Assist 2, som omfatter semiautomatisk vognbaneskift.