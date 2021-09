I Danmark nu: Kvik fransk elbil er sådan lidt... lækker?!

Hvad har den af motor?

Den har en elmotor på 150 hk og et moment på 260 Nm. Det gør den rimelig kvik, men ikke Tesla-hurtig – den køreklare vægt er 1.600 kg, så 150 hk er kun lige tilstrækkeligt til at at nå dagens standard for elbiler under en en halv mio. kr.

Hvad med batteri?

Batteriet er på 50 kWh og kan lades med op til 100 kW. Det giver en rækkevidde med blandet kørsel på 320 km i WLTP-normen.

Det kan den lille franskmand opnå i byen eller i blandet trafik med mange nedbremsninger, men motorvej bryder den sig ikke om. Det går fint op til 130 km/t, hvor den styrer og bevæger sig ­forudsigeligt, men den er ikke skabt til højfartskørsel — her er diesel stadig optimalt.

På den måde lægger DS 3 e-tense sig op ad biler som de eldrevne Mini Cooper SE og Honda E, som også er festlige bekendtskaber med begrænset batterikapacitet, mens man kan pege på Audi Q2, hvis vi også skal sammenligne med en fossilbil.