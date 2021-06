Vildt jobskifte: Dacia nupper designchef fra Aston Martin

Direkte under Renault-chefen

Miles Nürnberger har således en lang karriere hos Aston Martin bag sig, faktisk siden 2008, og siden 2018 som Design Director. Men nu skifter han til Dacia, hvor opgaven helt sikkert bliver meget anderledes.

Før Aston Martin var Miles Nürnberger dog en periode hos Citroën.

Hos Dacia kommer han til rapportere direkte til Laurens van den Acker, som er manden der revitaliserede Renaults design for 10 år siden med lanceringen af blandt andet Renault Clio IV, Renault Captur og Renault Scenic.

Han siger om sin nye kollega:

“Vi er meget glade for at kunne byde Miles Nürnberger velkommen i vores team på et ekstremt vigtigt tidspunkt for Dacia mærket. Miles er en anerkendt designer, der har inspireret mange med sit arbejde hos Aston Martin. Hans erfaring og passion for at bygge stærke mærker gennem design, er en kæmpe gevinst for Dacia, og vil os hjælpe med at definere Dacia's design i fremtiden.”