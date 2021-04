Ny video: Dacia Spring kører sidelæns i elgtest

Drama er Dacia Springs mellemnavn

Km77 er et spansk-baseret firma, der religiøst udfører den svenske elgtest på en række nye biler. Det giver et interessant indblik i, hvordan en bil opfører sig, når vejgrebet bliver udfordret af pludselige retningsskift. Eventuelle uheldige tendenser bliver blottet, når bilen under- eller overstyrer igennem de tæt placerede kegler.

Når Dacia Spring sendes igennem for første gang, sker det med 74 km/t. Her kaster føreren bilen ind, uden at vide, hvad reaktionen vil være. Et par meter længere inde, og vi kan se, at bilen krænger og understyrer i begyndelsen, men afslutter med et let slag af overstyring. Selvom testen ikke er bestået i første hug, lægger både Km77 og vi mærke til, at der hverken er tegn på, at hjulene skal løftes, eller at en større overstyring finder sted, som da Teknikens Värld testede Toyota RAV4.