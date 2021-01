Første tur: Ny Dacia Sandero er ikke længere en billig spand

Hvad koster Sandero, og hvordan kører den?

Sandero-priserne starter ved 122.990 kr. – hvilket er en prisstigning på cirka 13.000 kr. i forhold til den gamle Sandero (ifølge Bil Revyen), men man får også meget mere bil for pengene.Vi har kørt både Sandero og Sandero Stepway i byen og på motor- og landevej, hvor den gjorte sig bemærket på godt og ondt.I forhold til den gamle Sandero, der leverede transport fra A til B billigst muligt og ikke så meget andet, er der flere gode ting at glæde sig over i den nye. Den er behagelig blødt affjedret, kabinen fungerer fint og motoren gør en hæderlig indsats, når man tager det hele med ro.

Har du travlt eller er typen, der elsker synet af en snoet landevej, vil du have svært ved at finde dig til rette i en Sandero, som stadig vægter pris og snusfornuft højere end klassisk køreglæde. Styretøjet er blottet for føling med forhjulene, undervognen virker direkte uoplagt i sving og den 90-heste motor forekommer overbebyrdet i under fuld acceleration – især hvis den skal arbejde sammen med CVT-gearkassen.



