Ny Dacia Duster til gammel pris

To år efter Dacia introducerede 2. generation af SUV-modellen Duster, er den klar med en let revision. Udefra skal man ganske vist se nøje efter for at opdage forskellen.

Forlygternes signaturlys er nu ændret, så den matcher det Y-formede design, som netop er introduceret på den nye Sandero, kølergrillen er også ny.

Indenfor er der til gengæld sket en del mere. Der er helt nye sæder, nye nakkestøtter og en høj centerkonsol med justerbart armlæn. Og så er det muligt at vælge mellem to forskellige multimediesystemer med en ny 8” berøringsfølsomskærm. Systemerne hedder Media Display og Media Nav.