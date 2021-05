Dansk Dacia har kørt, hvad der svarer til 16 gange rundt om jorden - på 5 år!

En Dacia som taxa?

Da Tommy i sin tid anskaffede sig Dacia Lodgy, var der ikke meget medlidenhed blandt byens taxa'er. Her blev grint og peget fingre, og Tommy hævdede, at det begyndte at minde om voksenmobning. Men den der ler sidst ler bedst, og Dacia-ejerskab blev en trend i byen.

"En stor del af vores kørsel er skolebørn og ældre i forbindelse med Flextrafik. Og de er alle sammen superglade for pladsen og indstigningen i bilen," siger Tommy, der også fortæller, at der nu er flere Dacia i byen end før, han købte sin taxa. Det er dog endnu ikke blevet en norm at køre taxa i en Dacia - det er nemlig bare 10 af alle 3.477 solgte Dacia Lodgy'er, der er taxaer i Danmark.