Danmarks billigste elbil er lige på trapperne – her er prisen

Udstyr i Dacia Spring

Dacia Spring er baseret på den fælles CMF-A platform fra Nissan og Renault og er overraskende veludstyret. Sikkerhedsmæssigt har den som standard seks airbags og AEB nødbremsesystem. På komfortsiden er der som standard aircondition, 7 tommer multimediesystem med voice recognition, elruder og mulighed for at oplade og tjekke batteristatus via Dacia app. Desuden er der elspejle og tagrails med i pakken i billigste version.

Dacia Spring fås i to versioner – en Comfort og en Comfort plus. For 11.000 kroner ekstra får man udover standardudstyret også bakkamera, baksensor, metallak og 7 tommer skærm med Apple Carplay og Android Auto

Muligheden for DC ladning koster 5000 kr. og tilbydes i Comfort Plus

Dacia Spring kan lades på en halv time

Markedet for delebiler vokser – der er nu 9.000 Renault-biler i Europa i delebilsordninger. Med Dacia Spring har man lanceret en bil, hvor delebilsoperatørerne har adgang til bilens CANbus system og interiøret er designet, så det er nemt at vedligeholde - og kan holde til heftig brug.

Den gennemsnitlige delebilsbruger i storbyen har bilen i 40 minutter og kører 8 kilometer, så er der kun behov for opladning af bilen en gang om ugen. Dette kan i øvrigt ske med både DC og AC opladning. 80 % opladning klares på en time med 30 kW DC-lader, mens det tager fem timer at lade fuldt op fra en 7,4 kW ladeboks.