Test: Kan Dacia Sandero blive for dyr?

Den moderne minibil, Sandero

Dacia er et discount-mærke, der gerne vil se sine biler som alternativ til en tre-fire år gammel brugt bil, der koster det samme. Den fortælling hos Dacia-forhandleren er hverken overraskende eller provokerende, men med den nye Sandero bliver den noget udvandet – på godt og ondt.

Det afslører først og fremmest prisen, som er steget. Den gamle model kunne fås fra 110.000 kr., men nu starter prisen på 123.000 kr. Det er stadig billigt, men den testede Comfort med udstyr, som du forventer i denne klasse, starter ved 139.990 kr. Testbilen med metallak, alufælge og bakkamera løber op i 152.490 kr. Det er kritisk, fordi en Renault Clio starter ved 159.990 kr.

Med prisstigningen følger væsentlige forbedringer. Ikke mindst har Dacia fået Renault’s fine 3-cylindrede ­turbomotor på 90 hk med 6-trins manuel gearkasse. Den løsning flytter Sandero op blandt de moderne minibiler. Sandero føles villig og velkørende, styretøjet er meddelsomt, komforten er fin og støjniveauet acceptabelt op til 110 km/t. Generelt er køreoplevelsen fin og på højde med konkurrenterne i klassen.

Sandero er stadigvæk gammeldags

Andre steder afslører Dacia sig som en gammeldags bil. Tændingsnøglen skal bruges til at betjene centrallåsen og til at åbne tankdækslet, for nøglefri adgang eller start fås slet ikke.

Bundpladen i bagagerummet er en tynd masonitplade, der ikke dækker hele rummet, så mindre ting let falder ned i den upolstrede kælder, hvor en hvid flamingoblok holder bundpladen oppe. Det kan man måske alt sammen leve med, men det største problem er det manglende sikkerhedsudstyr. Sandero har faktisk en simpel nødbremse til byen, men manglen på frontkamera afholder den fra flere moderne systemer, hvorfor den må nøjes med to stjerner i sikkerhed hos Euro NCAP.