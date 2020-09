Dacia præsenterer regeringens værste frygt

Dacia Sandero er discount-versionen af en Renault Clio. Den bygger på udgået Clio-teknik, og fremstår derfor teknisk set lettere bedaget allerede den dag, den blev præsenteret.

Men derfor behøver den jo ikke se kedelig ud, og hvis afgifterne på andre benzin- og diesel-biler stiger, sådan som regeringen har fået det foreslået nu, så vil det give ekstra gas i indsprøjtningssystemet på en pæn minibil til discountpris.

Dacia er klar med en ny Sandero, som vel kan blive regeringens værste mareridt, når vi, der skulle købe elbiler, forsøger at slippe for øgede afgifter ved at købe billigere benzin- og diesel-biler.