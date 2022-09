Dacia laver Rambo-bil til Fætter BR-pris

Byg din bil, når du har fået den

Dacia har efterhånden et stort program af eftermonterbart udstyr til alle sine modeller, som gør det muligt for Dacia-ejere at modificere og opgradere deres bilerne, efter ejeren har modtaget bilen. Denne trend køber Manifesto yderligere ind i.

Manifesto har naturligvis 4x4, stor frihøjde og er bygget til at kunne klare selv det mest ugæstfrie terræn. Og så er den bygget til at blive brugt – og gjort ren. Også indvendigt. Faktisk kan man spule bilen indvendigt uden at skulle bekymre sig.

Og så kan sædeovertrækkene tages af og anvendes som soveposer. Derudover er der et flytbart batteri i Manifesto, der kan tages ud og benyttes som strømforsyning til lys i telt og lignende.