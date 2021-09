Ny 7-sædet MPV fra Dacia

Sæderne kan tages ud

I Terraco kan de to bagerste sæder lægges i plan med gulvet. Det kan de angiveligt ikke i Jogger. Her kan sæderne slås op, og skal man have glæde af alle 708 - 1819 liter, skal sæderne tages ud, hvilket til gengæld er let – siger Dacia.

Jogger er en helt ny bil i Dacia-programmet, men den afløser faktisk to andre, idet Dacia Logan MCV og Dacia Lodgy udgår af programmet.

Jogger bygger på Renaults såkaldte CMF-platform, som er den grundæggende teknik der også bruges i flere nyere Renault modeller, eksempelvis Renault Captur.

Dermed får Jogger angiveligt et højere sikkerhedsniveau end andre Dacia-modeller, med blandt andet seks airbags, automatisk nødbremse og blindvinkel-assistent.