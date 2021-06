Dacia får nyt logo: Offroading er deres nye image

Men hvorfor friluftsliv?

Så Dacia har planlagt skiftet i noget tid. Men hvorfor? Dacia mener, at mærkets fokus på 'det nødvendige' er bibeholdt i det nye image. Her fokuseres centralt på, at livet skal nydes med kun de mest nødvendige remedier, og Dacia nævner 'det essentielle' flere gange i løbet af den 1-minuts-lange reklamefilm, du kan se ovenfor.

Dacia siger, at de begynder at rulle farveændringerne og logo'et ud fra juni. For eksempel er både logo og farver allerede implementeret på Dacia's hjemmeside, men det nye logo er ikke at finde på pressebillederne af den faceliftede Dacia Duster, der netop er blevet offentliggjort.