Billig elbil fra Dacia på vej til Danmark

Dacia har en eldrevet lillesøster til Dacia Duster på vej. Den hedder Dacia Spring Electric og er et bud på en kompakt elbil med lav pris, som opfylder alle de behov, man kan stille til en lille, høj elbil med dagens teknologi.

Rækkevidden er 225 km i WLTP-normen og op til 295 km ved bykørsel. Det betyder ifølge Dacia, at de færreste brugere vil have brug for at lade mere end et par gange om ugen.

Spring Electric er 373 cm lang, 162 cm bred og 151 cm høj, har plads til fire voksne og har et bagagerum på 300 liter.

Dacia med topfart på 125 km/t

Elmotoren er på 44 hk, hvilket ikke lyder af meget – drejningsmomentet på 125 Nm er dog tæt på det samme som i 0,9-liters TCe-motor på 90 hk. Den sidder blandt andet i en Renault Clio eller i den nuværende Dacia Sandero. Batteriet er på 26,8 kWh.

Topfarten er opgivet til 125 km/t.