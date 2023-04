HER er Cupra's nye elbil – hurtigere og bedre end sine søstre

Hej til Cupra, farvel til Seat

Udover at være en fræk fætter til ID.5 og Audi Q4 e-tron Sportsback, så Tavascan også et klokkeklart bevis på, at Cupra er in, og Seat er out. For mens Skoda, VW og Audi alle har SUV’er på MEB-platformen, er der ingen meldinger om nye biler fra Seat – hverken på el eller andet.

Der er hverken pris eller melding om, hvornår Tavascan lander i Danmark. Dermed er der også en pæn chance for, at den store skærm og den mere effektive motor lander i både VW-, Skoda- og Audi-elbilerne, inden de finder vej til Cupra’en.