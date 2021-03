Spionfotos: Citroën tester mini-SUV i Nordsverige

Ny SUV fra Citroën

Citroën C21 er det interne navn på den kompakte crossover-SUV, Citroën i øjeblikket tester bag et lag af kamuflage og tape. Ved første øjekast er det tydeligt, at bilen deler mange detaljer med nuværende Citroën modeller, og specielt ved de forreste lygter det tydeligt, at æblet ikke falder langt fra træstammen.

Om bilen vides ikke meget, men Automedia hævder, at bilen formegentlig vil være en udelukkende benzindrevet minibil, med motormuligheder, der både omfatter turbo- og sugemotorer, samt manuelle og automatiske gearkassemuligheder.