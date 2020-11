Polestar forbud i Frankrig: Har Volvo stjålet Citroëns logo?

Citroëns kamp for logoer

Citroën's moderselskab, PSA Group, bad Volvo om at stoppe med at bruge Polestars logo allerede i 2017. De mente at Polestars logo, der består af to vinkler - på fransk chevron - arrangeret i et krydsmotiv minder for meget om Citroëns 121-årige dobbelt-chevron-emblem.

Problemet er dog nok så meget, at Citroën har valgt en lignende løsning til logoet i sit premium-mærke, DS.

Volvo ignorerede anklagerne og Citroën tog anklagerne til EU's Intellektuelle ejendomsret, desværre for Citroën fik de ikke medhold. Så Volvo fortsatte med at bruge Polestar logoet over hele verden indtil nu.