Ny Citroën C4 Cactus er komfortens mester

Har du nogensinde kørt i en Citroën med den hydropneumatiske affjedring, ved du, at den har en helt anden fremfærd end alle andre biler.

Den sidste Citroën C5-generation, der blev introduceret i 2008, kunne faktisk fås med både hydropneumatisk affjedring eller almindelige stålfjedre, og bortset fra hæve/sænke-funktionen kunne det faktisk være svært at mærke forskel. Hvilket formentlig var et mål i sig selv for at blødgøre udfasningen af den forholdsvis dyre affjedringstype.

Men generelt var gas/væskeaffjedringen ensbetydende med blød affjedring, forholdsvis kraftig krængning i sving og en let duvende fremfærd, som delte bilentusiaster i dem, der elskede Citroën, og dem, der hadede mærket - af samme grund.

C4 Cactus med progressive støddæmpere

Med minibilen C3 reintroducerede Citroën den bløde affjedring, om end det var ved brug af konventionelle fjedre og støddæmpere, men med den reviderede C4 Cactus går det franske mærke all in. Den er standardmonteret med en ny type såkaldt progressive støddæmpere, og ikke mindst en klart blødere affjedring, der giver Cactus den duvende fremfræd, der kan sammenlignes med den gamle hydropneumatiske køreoplevelse.

Med den følger firevejs krængning. Altså til siderne når du drejer, men også bagover, når du accelererer, og fremover, når du bremser. Jeg bryder mig ikke om det, men jeg er fuld af respekt for, at Citroën dermed udvider begrebet.