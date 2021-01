Endelig: Nu kommer der en rigtig Citroën C5-afløser

Uden den gamle affjedring

Bilen her er endnu stærkt kamufleret, men designmæssigt forventes den nye Citroën at tage udgangspunkt i konceptbilen "CXperience", der blev vist på biludstillingen i Paris i 2016.

Det var en lav, coupé-agtig hatchback med stor akselafstand, korte udhæng og kraftigt markederede hjulkasser både for og bag. At dømme efter spionbillederne bliver proportionerne i den færdige bil mere ordinære at se på.

Teknisk set vil den nye C5 bygger på den samme grundlæggende teknik som C5 Aircross (CMP2-platformen) og - mere nærliggende - Peugeot 508. Den ventes derfor fra starten at komme som opladningshybrid med 225 og 300 hk, og basis-motoren bliver givet vis Peugeot/Citroëns kendte 3-cylindrede benzin-motor på 130 hk.

Til gengæld må man kigger langt efter den hydropneumatiske affjedring, der var et Citroën kendetegn i mere end 60 år. Den kommer ikke tilbage i den nye C5.