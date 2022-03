Test: Denne bil giver KUN mening som elbil

Citroën C4 som elbil

Da jeg sætter mig ind bag rattet af testbilen, er der ikke meget, der adskiller sig fra den Citroën C4 med dieselmotor, jeg kørte ugen forinden. På ydersiden er det få, blå detaljer og et lille “ë”, der fortæller kenderen, at denne C4 kører på el.

Uanset drivmiddel ligger fokus i Citroën C4 på komfort og ikke på køreglæde, så det virker helt åbenlyst at udstyre den med en lydløs elmotor, så du for alvor kan slappe af bag ­rattet uden forstyrrende larm fra motor­rummet. På grund af batteriet vejer ë-C4 op til 400 kg mere end sine fossil­fætre, alligevel håndterer den bump og ujævnheder med lige så stort overskud. Mange elbiler er enormt hårdt affjedret for at holde styr på de mange kilo.

Testbilen er en ë-C4 med højeste udstyrsniveau, Shine Sport, og det giver et ekstravagant udvalg af udstyr: Rat og sæder er beklædt i læder, og der er varme i begge. Der er adaptiv fartpilot, parkeringsassistent og meget mere.