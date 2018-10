DS 7: En franskmand med store ambitioner

Sådan opleves DS 7 i kabinen

Kabinens rummelighed placerer ganske rigtigt DS 7 et sted mellem Audi Q3 og Q5 fulgt op af et regulært bagagerum på 555 liter. Førerpositionen er høj, hvilket letter adgangen til kabinen, men adgangen til bagagerummet er tilsvarende høj. Gulvet ligger dog i plan med kofangeren, hvilket letter adgangen.

I Elegance-versionen er automatisk, elbetjent bagklap standard. Den fungerer alene ved afstandsmåling, og åbner således af sig selv, når nøglen kommer inden for en halv meter af bagklappen. Man skal altså ikke sparke ind under kofangeren, som det er tilfældet med de fleste andre biler med automatisk bagklap.

Med en længde på 460 cm er DS 7 seks cm længere end Citroën DS 5, men med 274 cm er akselafstanden bare én cm længere. Pladsforholdene især på bagsædet synes dog bedre, selv om rummelighed i sig selv ikke har været førsteprioritet for DS 7.

Priser på DS 7

Priserne starter ved 400.000 kr. for en variant med en 130-hestes, 1,5-liters dieselmotor og Prestige-udstyr. Denne er også eneste variant, der fås med manuelt gear. Alle øvrige motor- og udstyrsvarianter er standardudstyret med et velfungerende 8-trins automatgear.

Selv i billigste version er udstyrsniveauet som nævnt flot. Standard er 19” alufælge, fuld sikkerhedspakke med automatisk nødbremse, avancerede LED-lygter både for og bag, navigation, 2-zone klimaanlæg med mere. Det er en skarp pris, der underbyder premiummærkerne, men opregner man udstyret, kan den faktisk også konkurrere mod flere mainstream mærker.

Ud over 1,5-liters HDi dieselmotoren fås DS 7 fra starten i to andre motorvarianter. Det gælder en 2,0-liters HDi-diesel på 180 hk, der starter ved 500.000 kr. for en Prestige og 620.000 kr. for en Elegance, og en 1,6-liters 225-hestes benziner til 550.000 kr. for en Prestige og 670.000 kr. for en ­E­legance.