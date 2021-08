11 af de skæveste Citroën'er nogensinde

10. CITROËN SM PRESIDENTIAL

I 1971 bestilte den franske præsident Georges Pompidou to specialbyggede udgaver af den i forvejen specielle coupé Citroën SM. Præsidenten ønskede sig, at bilerne skulle have fire døre i stedet for to, og at de skulle være åbne.

Den opgave løste bilbyggeren Henri Chapron tids nok til, at bilerne kunne tages i brug, da den britiske Dronning Elisabeth II besøgte Frankrig i 1972. Bilerne var 5,6 meter lange med en massiv vægt på 1.890 kg hver. Trods 450 kg ekstra vægt lå standardmotoren stadig under hjelmen - en 170-hestes V6 fra Maserati, som Citroën ejede dengang.